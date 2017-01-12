Выпускник Самарского ВУЗа стал победителем конкурса на разработку талисмана XXXXV Чемпионата мира WorldSkills

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Выпускник Самарского Архитектурно-строительного института Максим Овчинников стал победителем конкурса на разработку талисмана 45 Чемпионата мира WorldSkills. Он пройдет в Казани в 2019 году.

Члены жюри рассматривали 10 дизайн-проектов, набравших наибольшее количество голосов на всероссийском этапе отборочного тура.

По их мнению, ключевые качества, которыми должен обладать каждый участник чемпионатов рабочих профессий WorldSkills, воплотились в образе персонажа по имени Skillsi, авторство которого принадлежит Максиму Овчинникову.