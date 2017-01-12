Эпидпорог в Самаре превышен на 30%, по области - на 18,6%

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Грипп и ОРВИ продолжают шествовать по Самарской области.

К примеру, во многих школах Самары, где каникулы изначально продлили до 13 января, ученикам уже сообщили, что занятия начнутся лишь 16. Это необходимо для того, чтобы погасить эпидемию.

По последним данным, эпидпорог в областном центре превышен почти на 30%. Среди респираторных вирусов преобладает грипп типа А (H3N2). В этой ситуации особенно важно четко соблюдать все меры предосторожности.

Если в доме появился больной, необходимо изолировать его в отдельной комнате, выделить индивидуальную посуду, использовать марлевые повязки для всех членов семьи, чаще проветривать и проводить влажную уборку помещения. При появлении признаков заболевания не ходите на работу, в школу, не посещайте общественные места.

Это позволит предотвратить возможность заражения гриппом других людей и снизит риск развития тяжелых осложнений.