Новый современный спортивный комплекс в Самаре станет центром культурной и спортивной жизни города

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Стали известны первые подробности относительно внешнего вида и функционального содержания нового ледового дворца, который планируется возвести на месте нынешнего. Проект обсудили участники специального совещания, которое провел губернатор.

Ледовый дворец на улице Молодогвардейской -одно из старейших спортивных сооружений города. Построено 50 лет назад. И его реконструкция по затратам фактически равна строительству нового здания. А потому губернатор принял решение не ремонтировать дворец, а построить заново, чтобы в Самаре появился еще один новый современный спортивный комплекс. Причем, глава региона этому вопросу уделяет серьезнейшее внимание, проходит уже третье за месяц совещание по проекту.

Участники совещание внимание уделили именно внутренней части нового дворца. В проекте помимо основной арены на 5 тыс. зрителей, еще тренировочная ледовая площадка, универсальный и баскетбольный залы, комментаторские кабины, пресс-центра для журналистов, все то что предусмотрено регламентами Континентальной хоккейной лиги и баскетбольной лиги.

Принято решение сделать хореографический и тренажерный залы, дополнительные раздевалки, лестницы и лифты.

По поручению губернатора, архитекторы прорабатывают и варианты волейбольного зала. Будет и лед для керлинга на 4 дорожки. Проектировщики работали совместно с представителями Федерации керлинга региона и учли все пожелания профессионалов.

Главное, по словам губернатора, максимально использовать каждый метр.

Участники совещания обсуждали и варианты расположения сцены, танцпола, и зрительских мест, чтобы можно было проводить разные культурные мероприятия.