Сразу два уголовных дела возбуждено по итогам инцидента, который произошёл в одном из самарских кафе

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Сразу два уголовных дела возбуждено по итогам инцидента, который произошёл в одном из кафе областного центра. В ходе драки был смертельно ранен мужчина. Из-за чего случился конфликт - выяснял Виктор Шепелев.



Участник драки, который нанес смертельный удар одному из посетителей кафе по прежнему находится в розыске. Следователям стало известно, что мужчина не славянской внешности, отдыхал в ночь на рождество в компании ещё с тремя приятелями и некой девушкой. За столиком курили - не смотря на замечания персонала.



К рождественской ночи заведение готовилось. Оно было украшено как снаружи - ёлками, так и внутри. И как установило следствие, посетителей было довольно много. Напомним, что с принятием федерального закона, курение во всех общественных заведениях запрещено. Такое правило есть в этом кафе в Кировском районе. Однако, когда следом за персоналом затушить сигарету попросил один из посетителей - произошёл конфликт.



Другие посетители в драке не участвовали, но разнимали дерущихся. Конфликт закончился смертельным ранением молодого мужчины, сделавшего замечание курящим. Его брат также получил травмы и был госпитализирован.



В связи с произошедшим сейчас возбуждено сразу два уголовных дела - по факту нанесения телесных повреждений и умышленного убийства.



Следователи изъяли видеозаписи с камер наблюдения кафе и установили личность подозреваемого. Но задержать мужчину по-прежнему не удалось. Он объявлен в розыск.