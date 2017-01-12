14 января исполнилось бы 90 лет Александру Солдатенкову, легенде отечественной космонавтики, главному конструктору самых массовых ракет в мире - «Союз-2»

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14 января исполнилось бы 90 лет Александру Солдатенкову - человеку-легенде отечественной космонавтики. Главному конструктору самых массовых ракет в мире - «Союз-2». Полвека Александр Михайлович проработал на заводе «Прогресс», накануне памятной даты его вспоминают коллеги... В архиве ГТРК «Самара» хранятся уникальные кадры и одно из последних интервью Солдатенкова.

То, что ракеты для него больше того, что могут видеть и знать про них остальные, понятно даже из этого, одного из последних интервью Александра Солдатенкова. Обычно сдержанный, главный конструктор самых массовых ракет в мире позволят себе быть эмоциональным.

На «Прогрессе» Александр Солдатенков проработал полвека. Стоял у истоков космической эры. Участвовал в модернизации и модификациях ставшей всемирно известной "семерки". Большая часть пилотируемых и автоматических кораблей выводилась на орбиту под его техническим руководством.

Всего восемь секунд понадобилось Александру Солдатенкову, чтобы в сентябре 1983 года на Байконуре при аварийной ситуации по время запуска принять решение, подарившее вторую жизнь космонавтам Владимиру Титову и Геннадию Стрекалову.

14 января Александру Солдатенкову исполнилось бы 90 лет. Родина высоко оценила вклад конструктора в мировую космонавтику - Звезда героя, ордена Красного знамени, «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством», Ленинская и Государственная премии. Но самое главное - около тысячи запусков, ракет-носителей всего за одну, но такую яркую жизнь.