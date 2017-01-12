Повышение расценок на воду, которое произошло 1 октября прошлого года в Самаре, признано незаконным

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Повышение расценок на воду, которое произошло 1 октября прошлого года в Самаре, признано незаконным. Такое решение вынес арбитражный суд Москвы по иску министерства ЖКХ и энергетики Самарской области.

В результате тариф на водоснабжение вырос на 1 рубль 54 копейки, а на водоотведение на 2 рубля 7 копеек.

В решении суда говорится, что максимальные расценки должны быть установлены в таком размере, чтобы рассчитанная плата граждан за коммунальные услуги не превышала предельных индексов, утвержденных правительством страны.

В Самарской области в 2016 году - это 4,8%. Однако после повышения тарифов - произошёл рост до 5,4%.

Отметим, что решение может быть еще обжаловано.