Самолет Як-52, пострадавший 7 ноября во время Парада памяти, будет отремонтирован за 330 тысяч рублей

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Областная казна выделила Самарскому областному аэроклубу субсидию на финансирование непредвиденных расходов.

Речь идет о тратах, связанных с проведением работ по восстановлению самолета Як-52, участвовавшего 7 ноября в Параде памяти и совершившего вынужденную посадку на мелководье реки Татьянки.

В результате инцидента тогда никто не пострадал. Выбраться из самолета пилотам помогли спасатели, они же и оказали им необходимую помощь.

Ремонт машины обойдется в 330 тысяч рублей.