В Кировском районном суде Самары вновь слушалось дело экс-депутата Самарской думы Владимира Сюсина

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В Кировском районном суде Самары вновь слушалось дело экс-депутата Самарской думы Владимира Сюсина. Бывший народный избранник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Подробности у нашего корреспондента Елены Фроловой. Она находится в здании суда.

Основными доказательствами вины Владимира Сюсина во взяточничестве служат аудио и видео записи бесед бывшего депутата самарской городской думы с потерпевшим - Владимиром Аникиным.

Как раз сегодня в Кировском районном суде сторона обвинения представила эти главные вещественные доказательства по делу.

Согласно материалам уголовного дела, в июле 2015 года он получил от давнего партнера Валерия Аникина 1 миллион 250 тысяч рублей. И сразу же был задержан - во время обыска машины правоохранители обнаружили тот самый пакет с крупной суммой денег. Они - по версии следствия- предназначались за так называемое "общее покровительство его бизнесу".

По данным полиции экс-депутат ранее ежемесячно получал от предпринимателя 15 процентов прибыли, которую приносила автомойка.

С момента начала расследования суд избрал меру пресечения для Владимира Сюсина в виде домашнего ареста, который неоднократно продлевали.