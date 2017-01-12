ДТП лидируют в списке чрезвычайных происшествий по Самаре и области

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В Тольятти женщина за рулем «Лады» врезалась в ограждение. ДТП произошло накануне в Автозаводском районе города на улице Дзержинского. Как пишут местные СМИ, из-за неудачного маневра соседнего автомобиля, водитель «четырнадцатой» не справился с управлением, и машину занесло. После чего «Лада» оказалась на обочине. К счастью, в дорожном инциденте никто не пострадал.

В результате другой тольяттинской аварии медики доставили в больницу подростка. По версии правоохранителей, мужчина, управлявший «Калиной», сбил двух детей, которые переходили дорогу в неположенном месте.

Тем временем, в Красноглинском районе области столкнулись две машины. Фура «Мерседес» и Грузовик «МАЗ», который выехал на встречную полосУ. Последний от удара оказался в кювете. А в Самаре минувшим вечером на 19 километре Московского шоссе отечественный автомобиль перевернулся на бок, сообщает портал "63.RU". Как сочувствующие горожане помогли владельцу машины вернуть её в исходное положение, видно на этих кадрах. Что стало причиной ДТП, пока неясно.

Теперь к криминальной сводке. Тольяттинские полицейские раскрыли кражу автомобиля по горячим следам. Мужчина 1991 года рождения, безработный и ранее судимый за грабеж, подозревается в совершении очередного имущественного преступления - кради автомобиля ВАЗ 2107. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Автомашина возвращена законному владельцу. Ведется следствие.

Всего же за минувшие сутки возбуждено 105 уголовных дел, из них раскрыто 82. В дежурную часть Самарской области обратилось больше тысячи граждан.