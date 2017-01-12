Жизнерадостному Матвею из Тольятти срочно нужна поддержка земляков

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Жизнерадостному Матвею из Тольятти срочно нужна поддержка земляков. Два года назад «Вести-Самара» уже рассказывали о непростой судьбе мальчика. Тогда жители области протянули руку помощи ребенку с диагнозом ДЦП, и благодаря собранным средствам, Матвей попал в столичную клинику, где ему оказали серьёзное лечение. Сегодня маленькому пациенту вновь требуется помощь.

Пятилетний Матвей очень любит музыкальные занятия. Старается подпевать. А когда-то в семье Богдановых даже не могли подумать, что их ребенок заговорит. Задержка психо-речевого развития. Детский церебральный паралич… Но помощь неравнодушных самарцев и опытные руки столичных врачей сотворили чудо. Маленький пациент произнес первое слово - «мама».

Жизнерадостный ребенок постепенно начал развиваться - интеллектуально, однако его ручки и ножки, так и остались слабыми - суставы смещены. Без помощи мамы мальчик не может передвигаться. Прогулка для Марии ежедневное испытание. В одной руке Матвей, в другой коляска.

Мария воспитывает двоих мальчишек. Приобрести дорогостоящую специализированную коляску она не в состоянии. "Русфонд" организует сбор средств для Матвея. СМС со словом "ДЕТИ", отправленное на короткий номер 5542, может помочь жизнерадостному и сильному мальчику продолжить бороться с серьезным диагнозом.