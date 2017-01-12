Ускользающая красота Жигулёвских гор и волжских берегов стала главной героиней одной из самарских выставок

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Жигулёвские горы и волжские затоны получили графические портреты. В Самаре открылась выставка, экспонаты которой, сами по себе являясь искусством, стали ещё и отправной точкой для новых произведений, а также напоминанием об ускользающей красоте. В год экологии это особенно актуально. Работы внимательно рассмотрела Екатерина Индикова.

Кто достоин портрета? Красавица? Атлет? Человек труда? Художник Олег Емельянов разглядел прекрасное среди деревьев.

С наступлением нового 2017 года в России начался и год экологии, а художники, также как и защитники природы обращают внимание на то, что искусственность вполне можно оживить с помощью приемов искусства и показать, насколько красив, удивителен, а главное, - хрупок мир вокруг.

Автор родился в Карелии, хотя её красивейшим лесам посвящены лишь несколько графических работ, на десятках других - Жигулёвские горы, волжские затоны, обнаруженные под Сызранью - почти эфемерные, как на картинах импрессионистов, хотя вот этот узор скорее напоминает о стиле величайшего модерниста Густава Климта. Такой рисунок можно увидеть и на гобеленах Олега Емельянова.

Этот вид искусства сегодня - редкость. Слишком большим терпением нужно обладать, чтобы вручную завязывать каждый узелок, добавляя в текстуру цвета. Какие? Зависит от настроения мастера.

С живописными работами художника публика совсем не знакома - это тема будущей выставки, ведь хороши все изобразительные средства, если речь идет о красоте, которая может ускользнуть из-за того, что на не неё не слишком то привыкли обращать внимание.