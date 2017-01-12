Детский епархиальный центр в поселке Зубчаниновка принял первых учащихся

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Проблема досуга для юных жителей поселка Зубчаниновка похоже решена. Сегодня здесь открылся филиал Детского епархиального образовательного центра. Всего в области действуют десятки подобных учреждений, в которых дополнительные навыки получают свыше 18 тысяч детей и подростков.



Семья Пушкиных живет рядом с новым православным образовательным центром. Александр и Екатерина рассказывают, что когда то в этом здании уже обучали детей, здесь была средняя школа, потом кулинарное училище, но последние 10 лет царила разруха.

Конечно, для жителей поселка Зубчаниновка такой православный образовательный храм, филиал детского епархиального центра, стал настоящим подарком.

У Ирины Дудковой 4 детей. И старшие уже стали учащимися филиала.

Учащимися этого центра уже стали 100 мальчишек и девчонок разного возраста, но набор еще продолжается.

Вот в этом классе ребята будут изучать основы православной культуры. А вообще обучение будет вестись по 6 направлениям. Это музыкальное, театральное, изобразительное искусство, мастерская сувениров и хоровое пение. То есть достаточно широкий круг образовательных программ.

Как отметил Николай Меркушкин, такие православные образовательные центры крайне необходимы сегодня. А потому средства на реконструкцию были выделены из резервного фонда губернатора.

В регионе сейчас работает несколько десятков филиалов епархиального образовательного центра и их посещают почти 15 тысяч детей. Из областного бюджета выделяется субсидия на образовательную деятельность. И сегодня ребята демонстрировали, чему они уже успели научиться.

Летом здесь планируют организовать еще и оздоровительный патриотический лагерь. Для воспитанников кадетских корпусов и ребят их малообеспеченных семей.