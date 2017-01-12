Задержан мужчина, который нанес смертельный удар одному из посетителей кафе в Кировском районе Самары

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Задержан мужчина, который нанес смертельный удар одному из посетителей кафе в Кировском районе Самары, в ночь на 8 января.

Правоохранителям удалось найти подозреваемого с помощью видеозаписи с камеры наблюдения. На ней зафиксирована эта жестокая драка, в ходе, которой предполагаемый злоумышленник нанес смертельное ножевое ранение своему оппоненту.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Самарской области, задержанный уже дал признательные показания.

В ближайшее время в отношении подозреваемого будет вынесена мера пресечения в виде заключения под стражей.