Сегодня - День российской печати

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В России сегодня отмечают День прессы, потому как именно в этот день по указу Петра Великого в России в 1703 году увидел свет первый номер «Ведомостей».

Однако, своим профессиональным праздником его считают все российские журналисты, независимо от того, работают ли они в печатных СМИ, на радио, в интернете или на телевидении.

В этом году будет отмечаться еще одна важная дата – 90-летие с момента появления в Самаре первой радиостанции, правопреемницей которой считается "Радио России Самара", а по большому счету – все электронные СМИ, включая телевидение.

Кстати, в следующем году Куйбышевскому телевидению, а ныне ГТРК-Самара, исполнится 60 лет.