13 января 1851 года Самарская губерния обрела наконец свою самостоятельность

114 просмотров

Сегодня фактически день рождения нашего региона. 6 декабря 1850 года был издан указ сената об открытии с 1 января 1851 года, по старому стилю, то есть 13 января по новому - Самарской губернии.



В ее состав вошли 3 уезда Оренбургской губернии (Бугульминский, Бугурусланский и Бузулукский), 2 уезда Саратовской (Новоузенский и Николаевский), Ставропольский уезд Симбирской губернии и лежавшие на левом берегу Волги части Самарского и Сызранского уездов.



До этого дня Самара неоднократно включалась в состав других российских губерний: Астраханской, Симбирской, Казанской, Оренбургской.



Даже была приписана в 1764 году к Сызранскому уезду. И наконец, в 1851 году Самарская губерния стала самостоятельной.