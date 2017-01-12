Строительство храма у Ладьи планируют завершить до Чемпионата мира по футболу

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Николай Меркушкин сегодня посетил еще один православный объект - церковь на самарской набережной, названную в честь Софии, Премудрости Божией.

С просьбой о помощи в возведении постройки обратились представители митрополии.

Храм можно назвать долгостроем - первые работы начались здесь в 2005 году, место освящено под него еще двумя годами ранее. В окончательном виде это будет 40-метровое строение со звонницей и смотровой площадкой.

Леса вокруг здания скоро уйдут в историю - завершить строительство планируют до чемпионата мира по футболу. Во время визита губернатор и подрядчик обсудили возможность поддержки со стороны областного правительства, Николай Меркушкин обещал рассмотреть этот вопрос.

Церковь в будущем должна стать одной из визитных карточек города.