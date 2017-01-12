ГТРК "Самара" отмечена российской прокуратурой за активное взаимодействие и просветительскую деятельность

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Российская прокуратура сегодня празднует юбилей. 295 лет со дня основания по указу Петра I.

Важнейший государственный орган практически с момента своего появления взаимодействует с газетами, а после и с другими средствами массой информации.

В преддверии профессионального праздника журналистов - Дня Печати, в стенах музея областной прокуратуры прошло награждение ведущих СМИ губернии.

За активное взаимодействие и просветительскую деятельность сразу двух благодарственных писем была удостоена телерадиокомпания "Самара".