От имени губернатора благодарственными письмами и именными часами были отмечены строители самарского стадиона

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"Вести Самара" продолжают информировать о ходе работ на главной стройплощадке региона. Специалисты трудятся, что называется, не покладая рук. И смогли прерваться лишь на короткое время, чтобы принять поздравления от губернатора.

На главной стройке губернии работы не прекращались и в новогодние праздники. Сейчас одновременно идет монтаж и заливка бетонных конструкций в чаше стадиона. Уже определяются черты зрительских трибун, вспомогательных помещений.

Сейчас на площадке продолжается монтаж огромных стальных консолей, которые, в итоге и образуют гигантскую крышу-сфероид самарского стадиона. Сейчас готово уже семь таких конструкций. Но одновременно идет сборка следующих. В работе сразу четыре консоли. Сегодня стоит задача приложить все усилия, чтобы наверстать отставание. Стадион в любом случае должен быть сдан в срок.

Лишь совсем на короткий срок некоторые рабочие смогли отойти со своих мест, чтобы принять поздравления. От имени Губернатора благодарственными письмами и именными часами были отмечены те, кто непосредственно руководит работой большого интернационального коллектива, который возводит самарский стадион.

Заслуженный артист губернии Сергей Войтенко теперь также вошел в историю, как первый исполнитель выступивший на новой арене. Посол чемпионата мира сейчас готовит гимн футбольной Самары.

В некоторые помещениях новой арены уже подано тепло. Таким образом, одновременно с монтажом больших конструкций строители смогут приступить к началу отделочных работ и установке оборудования.