Компенсацию за оплату коммунальных услуг льготники Самарской области теперь будут получать по новой системе

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Компенсацию за оплату коммунальных услуг льготники теперь получают по новой системе. Ситуацию в прямом эфире информканала «Самара» подробно разъяснила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

Если раньше деньги начислялись авансом, то теперь, компенсироваться будет только уже совершенная оплата жилищно-коммунальных услуг. При этом не должно быть никаких задолженностей.

И ходить по инстанциям с квитками об оплате, чтобы получить льготы, не нужно. Для этого создана специальная компьютерная система и разработан механизм взаимодействия с поставщиками жилищно-коммунальных услуг.

Новая схема еще будет совершенствоваться.