Театральная афиша Самарской губернии на этих выходных весьма насыщенная

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Корреспонденты программы "Вести Самара" узнали театральную афишу на предстоящие выходные.

Те, кто еще ну успел увидеть нашумевший премьерный спектакль новокуйбышевского театра «Грань» «Король Лир» могут сделать это не раньше 23 января. Новое современное прочтение известной шекспировской трагедии.

Театральная афиша этих выходных весьма насыщенная.

В театре «Самарт» спектакль «Моя Эдит». Это не иллюстрации к биографии известной французской певицы. А скорее, смешная, трогательная, простая и пронзительная история о любви и свободе, о мимолётности, нежности, войне, и о мечте.

В театре «Самарская площадь» спектакль «Кроткая» по одноименной повести Достоевского в постановке московского режиссер Ирины Керученко. История о любви и о том, как люди порой не умеют слышать друг друга. З

Водевиль в эти выходные на сцене сызранского драматического театра. Спектакль «Пощечина». Невероятна семейная история, неожиданные сюжетные повороты и "хеппи энд".

На сцене тольяттинского театра «Дилижанс» в эти выходные спектакль для маленьких зрителей «Волк и козлята». На какие только хитрости не идет серый, чтобы поймать неугомонных козлят. Но добро в этой истории, конечно же, непременно победит зло.