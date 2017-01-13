Об актуальных подходах к развитию системы образования области речь шла на встрече Губернатора с педагогами Кировского района

103 просмотров

Подготовка высококвалифицированных кадров для перспективных направлений экономики губернии будет начинаться на школьном уровне.

Об актуальных подходах к развитию системы образования области речь шла на встрече Губернатора с педагогами Кировского района.

Именно на этой территории - большую часть которой составляет так называемая Безымянка, сосредоточены крупнейшие машиностроительные, авиационные и космические предприятия областной столицы. Однако, сегодня необходимо развивать не только традиционные для региона направления, но и осваивать новые сферы, отметил глава региона. А для этого необходимы грамотные и подготовленные специалисты. Прежде всего, в технической сфере и точных науках.

Мировой опыт показал, что подготовка талантливой молодежи должна вестись непрерывно - буквально с детского сада и школы - до университета.

В Самарской области сейчас создается именно такая - многоступенчатая система профессионального образования.