В Тольятти на Южном шоссе «Лада Калина» загорелась прямо на проезжей части.

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Сегодня утром на Заводском шоссе произошла дорожная авария, которая, по словам очевидцев, парализовала на время движение на трамвайных путях. Судя по фотографиям, столкнулись два автомобиля - внедорожник и такси. Последняя машина, по всей видимости, зацепила общественный транспорт. Что послужило причиной ДТП, пока не сообщается.

Минувшим днем зафиксирована еще одна авария с муниципальным транспортом. На проспекте Металлургов дорогу не поделили автобус «Лиаз» и Фольксваген Туарег". Тем временем, в Самарской области карета скорой помощи вылетела с трассы и перевернулась. Авария произошла на 29 километре трассы Осинки-Приволжье в Хворостянском районе. По версии правоохранителей, 42-летний водитель спецмашины потерял управление и оказался в кювете. В результате - пострадали две женщины, которые находились на пассажирских сиденьях. Их доставили в больницу.

А в Тольятти на Южном шоссе накануне вечером «Лада Калина» загорелась прямо на проезжей части. Как пишет портал "63.RU", со слов свидетелей ЧП, машина вспыхнула неожиданно. Автомобилисты помогли водителю выбраться и попытались потушить вазовскую модель с помощью огнетушителей. Однако, возгорание удалось ликвидировать лишь сотрудникам МЧС. Владельцу «Калины» потребовалась помощь медиков.

И криминальной сводке. Тольяттинские инспекторы ДПС изъяли у автомобилиста пакет, внутри которого они обнаружили полтора килограмма синтетических наркотиков. А в Похвистнеском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении. По версии полицейских, ранее неоднократно судимый житель села Большой Толкай в ходе ссоры, возникшей при совместном употреблении спиртных напитков, нанес побои 27-летнему мужчине, а затем угрожая ножом, отобрал у него сотовый телефон. Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело.

Всего же за прошедшие сутки возбуждено 90 уголовных дел. В дежурную часть областного главка обратилось больше тысячи самарцев.