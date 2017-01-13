В Советском районном суде проходит первое заседание по делу об изнасиловании школьницы, совершенное три месяца назад

197 просмотров

В эти минуты в Советском районном суде проходит первое заседание по делу об изнасиловании школьницы, совершенное три месяца назад. Процесс проходит в закрытом режиме, но некоторые подробности узнала Елена Фролова.



Больше недели полиции не удавалось выйти на след предполагаемого насильника. Личность установили криминалисты с помощью современной молекулярно-генетической экспертизы по биоматериалу и видео с камер наблюдения. После пострадавшая опознала его на очной ставке.

Обвиняемый - 34-летний житель Самары, по данным областного главка, он уже был дважды судим за кражи. Теперь ему инкриминируют изнасилование, насильственные действия сексуального характера и грабеж.

Согласно собранным материалам уголовного дела 9 октября прошлого года примерно в половину второго дня подсудимый напал на 17-летнюю школьницу.

По данным прокуратуры в тот момент она возвращалась домой от подруги, к которой ходила в гости. Мужчина ударил несовершеннолетнюю, как следует из протокола «тупым предметом по голове», после - затащил в здание морга, он располагается на территории бывшей онкологической больницы на улице Запорожской, где изнасиловал. После отобрал у старшеклассницы телефон и деньги и скрылся.

Место преступления находится в оживленном районе, рядом детсады и школа, буквально в двух шагах - Самарский парк «Дружба». Онкоцентр стоит заброшенным уже больше 5 лет.

В октябре суд избрал для подсудимого меру пресечения в виде заключения под стражу. В декабре прошлого года дело дошло до суда.

Сегодня первое заседание - рассматривать дело будут здесь.