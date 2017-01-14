Герои и эксперты программы «Семейные ценности» поразмышляют на тему "Не в деньгах счастье"

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«Выбери профессию, которую ты любишь, и тебе не придется работать ни одного дня», так говорил Конфуций. Однако, жизнь часто ставит перед выбором. Или дело, которое нравится, но не приносит доход или прибыльная, но не любимая работа.

Своими искренними историями поделились герои программы «Семенные ценности», и вместе с экспертами попытались найти ответы на непростые вопросы.

Включайте канал "Россия-Самара" в субботу в 9.20.

А в воскресение в 11.20 мои коллеги, в программе «Вести. События Недели», представят свой итоговый обзор.

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