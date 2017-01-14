Каким будет год Петуха для самарского агропромышленного комплекса, узнаем в программе "Хлеб"

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О главных сельскохозяйственных питомцах года – петухах и курах, узнаем на птичьем дворе - с высокой плотностью этого пернатого населения.

В 2016 году на федеральном уровне существовало 52 вида государственной поддержки аграриев. В нынешнем все финансы будут аккумулироваться в семи программах. Деньги те же, а вот принцип финансирования немного другой.

Подробнее об этом узнаем в программе "Хлеб" в 9.00 на канале "Россия 1".