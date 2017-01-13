Потомственные пчеловоды из Воронежа вновь представят в Самаре сладкую экспозицию

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Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и ГРИППом в областной столице превышен почти на 30 процентов. Позаботится о своем здоровье в период простуд можно не только с помощью дорогостоящих лекарств.

Сладкий и полезный мед в умеренных количествах, по словам специалистов, поддержит иммунитет и нейтрализует первые признаки болезни.

Потомственные пчеловоды из Воронежа вновь привезли в Самару сладкую экспозицию. Темный мед с горьким привкусом и ароматом цветов каштана, известный в народе, как «Иван чай» - кипрейный, полезный для сердца и гемоглобина - гречишный.

Посетители выставки могут также отведать еще и пергу, так называемый пчелиный хлеб.

Медовая экспозиция пробудет в Самаре до воскресенья в ДК "Современник".