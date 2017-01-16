16 января 1934 года родился любимый актер многих самарцев - Василий Лановой

329 просмотров

Известного советского и российского актера Василия Ланового много связывает с Самарой. Практически каждый год Василий Семенович в своем плотном рабочем графике находит время для того, чтобы лично присутствовать на Параде памяти и Параде победы на главной площади областной столицы. Многое связывает его и с ГТРК "Самара" - и совместная работа, и его особенно теплое отношение к компании.



Василий Семёнович Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Его родители были малограмотными крестьянами, приехавшими с Украины в 1931 году. Во время Великой Отечественной войны Василий и его сестры были разлучены с родителями, пережили оккупацию Украины, куда они поехали к дедушке и бабушке на лето. После освобождения Украины они вернулись в Москву. Побывав на спектакле «Том Сойер», поставленном драмкружком, Василий с друзьями тоже пришел в этот кружок. Он постепенно стал играть главные роли, за одну из которых (в спектакле «Аттестат зрелости») получил первую премию на Всесоюзном смотре самодеятельных театров в 1951 году.

Окончив школу-семилетку, Василий решил было поступить в летное училище, но театральный педагог С.Л. Штейн убедил его продолжить школьное образование. Василий окончил среднюю школу с золотой медалью. Скорее из любопытства, чем по зову души, он поступил в Щукинское училище. Но в 18 лет он ушел в МГУ на факультет журналистики.

В то же время Лановой получил приглашение на пробы для фильма «Аттестат зрелости», где он сыграл Валентина Листовского. Успех фильма заставил Ланового вернуться в Щукинское училище. В 1956 году он получил приглашение на роль Павла Корчагина в одноименном фильме. Этот фильм получил призы Московского международного кинофестиваля в 1957 году и Всесоюзного Московского кинофестиваля в 1958 году.

После окончания училища Василий Лановой поступил в труппу Театра им. Вахтангова, где сначала играл одноплановые романтические роли. Постепенно ему удается освободиться от этого амплуа и добиться исполнения характерных, многоплановых ролей. Сегодня на сцене этого театра он играет в спектаклях - «Посвящение Еве», «Фредери́к, или Бульвар преступлений», «Последние лу́ны» и других.

В начале 1960-х годов Лановой становится популярным среди зрителей всего СССР благодаря роли капитана Грея в «Алых парусах» и эпизодической, но запоминающейся роли в картине «Полосатый рейс». Одной из любимых ролей актера стала роль Анатоля Курагина в эпопее Сергея Бондарчука «Война и мир» (1965–1967). В характер Анатоля Лановой привносит некоторые человечные черты. Другими крупными работами Ланового стали роли в фильмах: «Анна Каренина» (1967), «Офицеры» (1971), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Дни Турбиных» (1976) и других. Лановой снимался и в детективных фильмах («Пароль не нужен», «Петровка, 38», «Огарева, 6», «Приступить к ликвидации»), дважды он сыграл роль Феликса Дзержинского («Шестое июля» и «Бой на перекрестке»).

В 1990-е годы Лановой снимался в ролях сотрудников госбезопасности («Черный квадрат», «Падение», «Крестоносец-2»). Среди его работ в новом тысячелетии - роли в картинах: «Брежнев», «Офицеры», «Дом на Озерной», «Ошибка следствия», «Бедные родственники», «Три мушкетера» и других.

Параллельно с работой в театре и кино Василий Семёнович с 1985 года преподает на кафедре сценической речи в Театральном училище имени Щукина, являясь профессором и заведующим этой кафедрой.

Также он известен и как мастер художественного слова (чтец) - на телевидении и радио в его исполнении выходят циклы передач, где Лановой читает произведения А.Блока, А.Ахматовой, В.Маяковского, О.Берггольц, А.Пушкина. Ещё он является председателем межрегионального общественного фонда «Армия и культура» (с 1995 года), председателем попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк», членом Общественного совета при Министерстве обороны РФ и Почетным членом Общественного совета при Следственном комитете РФ.

Народный артист СССР и РСФСР, академик Российской академии кинематографических искусств «Ника», лауреат различных кинематографических, театральных и общественных премий - Василий Лановой награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, Дружбы, Почета, Александра Невского и другими наградами.

Его перу принадлежат книги «Счастливые встречи» и «Летят за днями дни».

Василий Семёнович Лановой и сегодня востребованный актер и педагог, он по-прежнему обаятелен, подтянут и энергичен. Живет и работает в Москве. Но никогда не упускает случая вновь приехать в "запасную столицу".





По материалам: http://www.calend.ru/person/1017/ © Calend.ru