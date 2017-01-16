54 года назад в этот день Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы

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В этот день Никита Хрущев сделал заявление, в котором сообщил мировой общественности о том, что СССР стал обладателем нового оружия страшной разрушительной силы – водородной бомбы. Ее действие основано на использовании энергии, выделяющейся при реакции синтеза легких ядер.

В этот период в мире сложилась непростая политическая ситуация. Наступившее было потепление отношений между СССР и США, кульминацией которого явился визит Хрущева в Соединенные Штаты в сентябре 1959 года, уже через несколько месяцев сменилось резким обострением в результате скандальной истории со шпионским полетом Ф.Пауэрса над территорией Советского Союза.

Самолет-разведчик 1 мая 1960 года был сбит под Свердловском. Как следствие, в мае 1960 года была сорвана встреча глав правительств четырех держав в Париже.

Ответный визит президента США Д.Эйзенхауэра в СССР был отменен. Разгорались страсти вокруг Кубы, где к власти пришел Ф.Кастро. А разбуженная Африка сталкивала интересы великих держав.

Но главное противостояние между СССР и США было в Европе: периодически давал о себе знать тяжелый и казавшийся неразрешимым вопрос германского мирного урегулирования, в фокусе которого был статус Западного Берлина. Безуспешно велись изнурительные переговоры о взаимном сокращении вооружений, которые сопровождались жесткими требованиями западных держав об инспекции и контроле на территориях договаривающихся сторон. Казались все более безотрадными переговоры экспертов в Женеве о запрещении ядерных испытаний, хотя в течение 1959 и 1960 годов ядерные державы (кроме Франции) соблюдали соглашение об одностороннем добровольном отказе от испытаний этого оружия в связи с упомянутыми женевскими переговорами.

Нормой стала жесткая пропагандистская риторика между СССР и США, в которой постоянными элементами были взаимные обвинения и откровенные угрозы. А 13 августа 1961 года началось строительство печально знаменитой берлинской стены, вызвавшей на Западе бурю протестов.

Между тем Советский Союз обретал все большую уверенность в своих силах. Он первым испытал межконтинентальную баллистическую ракету и запустил спутники в околоземное пространство, осуществил пионерский прорыв человека в космос и создал могучий ядерный потенциал. СССР, обладая в то время большим престижем, особенно в странах третьего мира, не уступал давлению Запада и переходил к активным действиям. Когда к концу лета 1961 года страсти особенно накалились, события стали развиваться по силовой логике.

31 августа 1961 года советское правительство опубликовало заявление об отказе от добровольно принятого на себя обязательства воздерживаться от испытаний ядерного оружия и о решении возобновить эти испытания. В нем нашли отражение дух и стиль того времени. В эти самые дни в Арзамасе-16 завершались последние работы по созданию небывалой бомбы и отправке ее на Кольский полуостров к месту базирования самолета-носителя.

24 октября был закончен итоговый отчет, который включал предложенную конструкцию бомбы и ее расчетное обоснование. Авторами отчета были А.Сахаров, В.Адамский, Ю.Бабаев, Ю.Смирнов, Ю.Трутнев. Разработка и испытание изделия имели целью демонстрацию силы в этот неспокойный период. Так называемые «люди доброй воли» (термин из политического жаргона того времени) должны были почувствовать, какую страшную угрозу представляет собой ядерное оружие, и воздействовать на свои правительства, чтобы они согласились на его запрещение.

Участие в разработке сверхмощного заряда явилось особой вехой в биографии А.Д. Сахарова. Это было последнее изделие, которым он занимался с большой интенсивностью, всерьез и без всяких колебаний.









Источник: http://www.calend.ru/event/5618/ © Calend.ru