В Самаре подведены итоги акции "Народное признание"

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Жителей региона, чьи поступки могут вдохновить других, сегодня чествовали на самой большой сцене губернии, где подвели итоги ежегодной общественной акции "Народной признание". Её лауреатом становилась и наша гостелерадиокомпания, а кто победил на этот раз расскажет Екатерина Индикова.

Церемония подхватила настроение насыщенной праздниками пятницы. Подведение итогов "Народного признания" совпало и с днём рождения Самарской губернии. Полпред президента в ПФО Михаил Бабич направил в адрес главы региона Николая Меркушкина и жителей области поздравительную телеграмму.

В номинации "героизм и мужество" победила наша героиня. В августе "Вести-Самара рассказывали о фельдшере Лилии Чудаевой. Она стала ангелом-хранителем для маленькой девочки и по сути трижды спасла жизнь ребенка, когда скорая воскресенской бригады попала в ДТП.

Определение финалистов и подсчет, как и в прежние годы проходили в несколько этапов. Всего же за девять лет жизни общественной акции принято более 45 миллионов голосов жителей самарской губернии. А число заявок достигло пяти тысяч.

До семи увеличилось число номинаций для того, чтобы поддержать талантливую молодежь. Самому юному лауреату "Народного признания" музыканту Арсению Соболькову 4 года. Среди победителей и школьница из Суходола, волонтер, защитница животных, автор 40 научных работ.

Николай Меркушкин поздравил победителей в номинации "Единство и успех". В ней традиционно представлены крупнейшие предприятия региона и коллективы. "Народное признание" получили 600 работников Самарского театра оперы и балета.

На сцену раз за разом выходили те, для кого единство и успех, героизм и мужество, надежда и опора стали кредо.

Эти люди вдохновляют и других становиться более открытыми и смотреть на мир не только глазами, а ещё и сердцем.