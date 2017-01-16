В преддверии Крещенских морозов в Тольятти проходит выставка-продажа "Тысяча шапок"

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Меньше недели осталось до самого холодного праздника в народном календаре. Конечно, многие считают Крещенские морозы лишь поверьем. Но не исключено, что в этом году в губернии, действительно, заметно похолодает. Пора утеплятся натуральным мехом.

Мех никогда не выйдет из моды, считают эксперты. В этом сезоне такую практичную и утилитарную вещь, как головной убор дизайнеры представляют роскошным аксессуаром. Удивить окружающих и порадовать себя обычной шапкой вряд ли удастся. Основные темы зимы 2017 года - восток, винтаж, «а-ля рюсс» и мужские варианты - каждая из них требует своего подхода, делятся новосибирские мастера по пошиву меховых изделий. Их экспозиция в эти дни гостит в Тольятти.

Старомодную модель новосибирцы предлагают заменить актуальными вариантами, на приятных условиях. Причем, на выставке-продаже "Тысяча шапок" свой меховой головной убор могут подобрать не только заядлые модницы, но и мужчины и дети.

Пополнить зимний гардероб вещицей индивидуальной работы можно до вторника в тольяттинском Дворце спорта «Волгарь».