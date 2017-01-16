Продолжается расследование дела о долге в 18 миллионов перед сотрудниками одного из самарских предприятий

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Сотни работников бывшего самарского оборонного завода по производству железобетонных изделий, а ныне частной структуры, периодически меняющей названия, стали потерпевшими в уголовном деле. Предприятие задолжало своим сотрудникам почти 18,5 миллионов рублей. Второе дело возбудили из-за уклонения компании от налоговых обязательств. Наш корреспондент Екатерина Индикова вместе с кредиторами попыталась добиться разъяснений.

То, что внутри всё же кто-то есть, выдаёт хлопающая оконная створка. Либо на улице слишком шумно, или сотрудникам бухгалтерии нечего сказать своим бывшим коллегам.

Сегодня к проходной пришли десятки уволенных сотрудников. На деле их сотни. Долги по зарплате растянулись на периоды. Первый, полугодовой относится к 2015-ому. Тогда производством железобетонных изделий здесь занималась компания "1245 УНР", преемница другой фирмы с похожим названием.

Завод был основан в 1956 году. Несколько раз реструктуризировался, но при этом профиль оставался прежним - строительство. В 2012 году поменялась форма собственности, и тогда уже появилась ООО "1245", она, как и последующие компании, в которых работали эти люди фактически находилась в ведении московской фирмы.

Она оправдала известную пословицу о рыбе и голове. Компания находится на стадии ликвидации. Самарскому подразделению же по душе хитрый ребрендинг, давший повод второму уголовному делу по уклонению от уплаты налогов.

По данным областного следственного комитета потенциальных потерпевших более трехсот.

Подрабатывали здесь и пенсионеры. Как выяснилось, почти даром.

В третий раз завод воплотился в компанию "КЖИ 81", по словам сотрудников, их распустили в декабре, не заплатив за три месяца. Погасить долги якобы собирались до 10 января. Обещанного люди ждут уже неделю.