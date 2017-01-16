Сегодня в Самаре прошло очередное заседание по делу о риэлторах-мошенниках

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Сегодня в областной столице прошло очередное заседание по делу о риэлторах-мошенниках. Резонанс оно получило, в том числе, из-за столь массового количества обвиняемых и потерпевших, что ни один судебный зал в Самаре не смог вместить всех участников процесса.

Место проведения судебного процесса до сих пор остаётся неизменным - это клуб Дзержинского. Это связано с тем, что ни один зал не может вместить такого количество подсудимых, а это более сорока человека. Десять из них находятся в СИЗО, один - под домашним арестом, все остальные под подпиской о невыезде.

Свою деятельность преступное сообщество начало ещё 5 лет назад. Объектами внимания риэлторов были квартиры, собственниками которых являлись либо пожилые, либо одинокие граждане, ведущие асоциальный образ жизни. Мошенники входили к ним в доверие, снабжая алкоголем, продуктами и оплачивая услуги ЖКХ. Вместе с тем, они переоформляли их квартиры на себя.

Среди пострадавших более двадцати человек. Некоторых из них уже нет в живых, поскольку, они были преклонного возраста и не отличались крепким здоровьем.

Сейчас в суде идёт опрос родственников потерпевших. Отмечу, что за время деятельности преступного сообщества, риэлторы завладели 30 квартирами общей стоимостью более 65 миллионов рублей. В настоящее время из 50 эпизодов рассмотрено 15. В уголовном деле порядка двухсот томов. Поэтому, конечно, на быстрое окончание судебного процесса рассчитывать не приходится.