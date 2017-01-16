Сегодня утром на трассе М-5 под Тольятти легковой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся

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Сегодня в утренние часы на трассе М-5 под Тольятти легковой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Как информируют местные СМИ, со слов очевидцев ДТП, автоледи за рулем «Мицубиси Лансер» не справилась с управлением при совершении обгона и оказалась в кювете. В каком сейчас состоянии находится женщина, пока не сообщается.

Меж тем, в субботу, житель Автограда погиб в дорожной аварии, которая произошла в соседней Оренбургской области. По сообщению региональной полиции, 32-летний тольяттинец, управляя автомобилем «Лада-Гранта», выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой «DAF».

В Сызрани вазовская "четырнадцатая" фигурировала сразу в двух дорожных инцидентах за один вечер. По сообщению местных СМИ, сначала водитель отечественной малолитражки не поделил дорогу с аналогичной машиной и уехал с места ДТП, а затем на проспекте 50 лет октября в районе пешеходного перехода автомобилист за рулем "ВАЗ-2114" столкнулся с "Ларгусом" и "Калиной".

Это видео сделано накануне вечером в областной столице на Волжском проспекте рядом с Иверским монастырем. Автор пишет, что участниками ДТП стали 5 машин. На месте аварии работали медики.

Специалистам поисково-спасательной службы пришлось доставать из полыньи автомобиль. ЧП произошло на Волге около спуска Лейтенанта Шмидта в субботу. Сообщается, что все люди, находившиеся в машине, благополучно успели выбраться. Тем временем, в Октябрьском районе города потребовалась помощь пожарных. Огнем была охвачена иномарка, пишет портал "63.RU" . На этих кадрах видно, что возгорание началось под капотом авто. Пострадавших в результате происшествия нет.

И в завершении криминальная сводка. В Самаре возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Задержанный сотрудниками ГИБДД трижды судимый молодой человек подозревается в том, что нанес резаное ранение глаза своему знакомому.

Всего же за минувшие сутки возбуждено 67 уголовных дел. В дежурную часть Областного Глава обратилось около тысячи самарцев.