14 января исполнилось бы 90 лет Александру Солдатенкову - главному конструктору ракет «Союз-2»

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14 января исполнилось бы 90 лет Александру Солдатенкову - главному конструктору самых массовых ракет в мире - «Союз-2». Полвека он проработал на заводе «Прогресс». О роли личности в истории отечественной космонавтики - следующий материал выпуска.

Смелый испытатель, влюбленный в небо. Попал на авиационный завод Куйбышева в горячую пору, в 45-ом году. Тогда под его руководством только за одни сутки производили 120 новейших самолетов. На талантливого инженера с блестящим знанием техники обратили внимание. В зале - те, кто помнят - друзья, товарищи и близкие люди.

Дочь Татьяна рассказывает о карьерном пути отца. Несмотря на колоссальную ответственность и сумасшедшую занятость, он всегда находил время на семью и был ей в первую очередь другом.

В 1959 году как лучшего специалиста, Александра Солдатенкова перевели ведущим конструктором на ЦСКБ "Прогресс". После он стал первым заместителем генерального конструктора Козлова и первым лицом ответственных запусков. Валерий Капитонов почти пол века бок о боком проработал с Александром Михайловичем. До сих пор удивляется фантастической интуиции старшего коллеги. Вспоминает как в сентябре 83-его, когда произошел сбой в топливном баке ракеты, Солдатенков спас жизнь двух космонавтов -Титова и Стрекалова.

И действительно аппарат отстреливается, космонавты спокойно садятся и через 14 секунд ракета вспыхивает. Катастрофа. Именно после этого случая советский конструктор был удостоен звания Герой Социалистического Труда. Про выдающиеся черты характера и многочисленные успехи своего прадеда маленькая Анечка только узнает.

Под стеклом любимые книги технического руководителя полетов, дипломы, нарукавная повязка с автографом Гагарина, очки и тяжелый портфель. Но самое ценное, этот вклад, который их обладатель сделал в космическое будущее страны.