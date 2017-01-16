Хоккейная «Лада» не смогла противостоять столичному «Динамо»

177 просмотров

Хоккейная «Лада» не смогла противостоять столичному «Динамо». Тольяттинцы уступили со счетом 0-5.

Матч состоялся в субботу в Москве. Хозяева уже на 5 минуте отправили первую шайбу в ворота «Лады» .

Тольяттинские хоккеисты пытались пробить ворота москвичей, но тщетно. В активе "Лады" по-прежнему 57 очков и она на 12 месте в Восточной конференции.

Следующая игра нашей сборной - так же гостевая, уже сегодня, с Локомотивом.