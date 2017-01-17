Сегодня – день памяти выдающегося самарского медика, заслуженного врача России Владимира Середавина.

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Сегодня – день памяти выдающегося самарского медика, Заслуженного врача России, почетного гражданина областной столицы Владимира Середавина. Его помнят тысячи благодарных пациентов – ведь именно он стоял у истоков строительства трех клиник.

27 лет руководил областной больницей, которая сейчас носит его имя.

Накануне Владимира Диамидовича вспоминали и в региональном эфире канала «Россия – 24».

Гости студии – коллеги заслуженного врача - рассказали, что любимым детищем Середавина был медгородок на улице Ташкентской. Сама же больница не раз признавалась лучшей в стране. В клинике внедрялись самые передовые технологии, здесь работали лучшие специалисты.

Сегодня традиции, заложенные Владимиром Середавиным, продолжают его ученики.