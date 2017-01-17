С января изменился порядок получения компенсации расходов на содержание ребёнка в детском саду

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Порядок получения компенсации расходов на содержание ребёнка в детском саду с 1 января изменился, информируют официальные органы.

Право на эту меру соцподдержки имеет один из родителей, но, при условии, если ежемесячный доход на каждого члена семьи не превышает полтора размера областного прожиточного минимума. В абсолютных цифрах это около 14 тысяч 700 рублей. То есть, если семья из четырех человек в месяц живет менее, чем на 59 тысяч, то имеет смысл обратиться за компенсацией.

Напомню, её размер составляет: 20 процентов средней суммы родительской платы на первого ребенка, 50 % – на второго и 70 % на третьего и последующих детей.





150% прожиточного минимума = 14 683,5 руб.





Размер компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду

1 ребенок – 20% родительской платы

2 ребенок – 50% родительской платы

3 ребенок и последующие дети – 70% родительской платы