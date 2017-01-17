Фасадные работы в Софийском соборе, возводимом в Самаре, завершат к осени 2017 года

38 просмотров

Фасадные работы в Софийском соборе, возводимом в Самаре, завершат к осени нынешнего года. Эта информация была озвучена накануне на совещании, которое глава региона провел с представителями епархии, архитекторами и подрядчиками, ведущими строительство храма.

Собор станет новым украшением четвертой очереди самарской набережной, которая является частью гостевого маршрута Чемпионата мира по футболу.

Как раз к началу игр планируется закончить внутреннюю отделку церкви.

Губернатор предложил строителям максимально использовать современные материалы и призвал максимально оптимизировать проект без ущерба для внешнего облика храма.