Традиционные купания в проруби на Крещение в Самарской области обошлись без происшествий

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Крещенские купания в Самарской области обошлись без происшествий, сообщает региональное управление МЧС.

В ночь с 18 на 19 января погрузится в официально открытые иордани только в областной столице пришли более четырех тысяч человек.

Наибольшее количество граждан наблюдалось на Некрасовском и Полевом спусках набережной.

Кстати, именно здесь спасателям пришлось помогать двум мужчинам, которые выныривая из проруби случайно ушли под лед. Однако их быстро вытащили из воды.

Других происшествий не зафиксировано.

С обморожениями и переохлаждением к медикам никто не обращался.