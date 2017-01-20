В Самаре на подпольном производстве обнаружили десятки тонн опасной незамерзающей жидкости

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В Самаре сотрудники областного управления ФСБ приостановили деятельность подпольного цеха по производству омывателя для автомобильных стёкол, проще говоря - "незамерзайки". Кустарную жидкость там разливали в промышленных масштабах. И, как показали результаты лабораторного анализа, она крайне опасна для здоровья.

"Арктика", "Капелька", "Горизонт" и даже "Winter", чья претенциозная этикетка сообщает - английская "зима" не даст стеклам замерзнуть и в сибирские морозы, умалчивает лишь, что в составе метанол, а значит, если периодически использовать эту жидкость, можно однажды больше не сесть за руль.

В состав жидкости с приятным голубым цветом по результатам лабораторного анализа входит опаснейшее вещество - метанол. Не пахнет, как и должен. На этот момент стоит обратить внимание покупателю, ведь метанол не имеет запаха, а качественная незамерзайка, всё-таки немного пахнет спиртом.

Попадая в организм, метанол окисляется и превращается в яд. Одно из возможных последствий - потеря зрения. Причем, достаточно просто вдыхать, беременным лучше и близко не подходить к салону автомобиля. Вещество законодательно запрещено, кустари выбирают его, чтобы сэкономить. В составе легальной "незамерзайки" - изопропиловый спирт. Он стоит дороже и температуру "держит хуже".

Хахарамон Хайдаров в цехе совсем недавно, хотя в Самаре живет уже три года.

У грузчика Хайдарова есть коллеги, функционал каждого довольно обширный.

Судя по этикеткам производили незамерзайку в соседней республики Башкортостан, что явно противоречит полному циклу производства, представленному здесь - от самой жидкости до многочисленной тары, и судя по объему, производство шло в промышленных масштабах.

Отрава не попадет к автовладельцам. Деятельность цеха прекращена сотрудниками областного управления ФСБ. Здесь 12-15 тонн продукции разной степени готовности. Ещё 4 тонны - хоть сейчас на продажу.