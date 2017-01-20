В Самаре обсудили проект реконструкции четвертой очереди волжской набережной

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Самара готовится к началу очередного сезона больших ремонтов. В ближайших планах - реконструкция четвертой очереди волжской набережной. Проект обсуждался сегодня. Интересные детали узнала Елена Фролова.

Согласно проекту разработчиков после комплексного обновления четвертую очередь набережной разделят на три зоны. Первая ограничена улицей Осипенко и Силикатным оврагом - здесь будет общественное место с пешеходными дорожками и площадками для культурных мероприятий. Вторая - на улице Лесной - где, появятся опорный пункт полиции и парковка. Третья - бульвар, который соединит четвертую и вторую очереди набережной. Объем работ - колоссальный.

Также здесь появится еще один фонтан, реконструируют и саму «Ладью». Работы по реконструкции четвертой очереди набережной стартуют с началом строительного сезона. Планировалось, что они будут завершены к осени 2018 года. Однако по мнению главы города, график необходимо скорректировать таким образом, чтобы большая часть работ была выполнена уже в этом году.

После одобрения в мэрии проект отправится на согласование с губернатором Самарской области.