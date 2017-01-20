«Самара» встала на крыло

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«Самара» встала на крыло. Одна из российских авиакомпаний решила назвать пассажирский лайнер именем нашего города. Съёмочная группа "Вестей" сегодня встречала в аэропорту первый рейс вновь наречённого самолёта. Из Курумоча - репортаж Виктора Шепелева.

Аэробус А-319 из Северной Столицы в самарском аэропорту ждали особо. Он будет носить имя столицы губернии. Решение - не случайное: Самара вошла в число ведущих пассажирских авиационных узлов страны и наиболее перспективных туристических направлений. Такую оценку дали сами авиаторы - и крупнейшая авиакомпания страны в знак признания назвала новый самолет в своем парке «Самара».

Несмотря на общий экономический кризис, который отразился и на рынке воздушных перевозок, Самара остается ведущим транзитным центром Поволжья. Жители соседних регионов предпочитают именно от нас летать в Москву, Санкт-Петербург, а также на популярные курорты.

Но если ещё два года назад в списке направлений-лидеров были Анталия и Шарм-Эль-Шейх, то теперь отмечается другая тенденция. По итогам 2016 года волжане чаще всего летали отдыхать из Самары в курортный Сочи и Севастополь.

Значение Самары как ведущего авиаузла будет возрастать - с развитием внутренних авиалиний в Приволжском федеральном округе и открытием регулярных экспресс-электричек между аэропортом и железнодорожным вокзалом, - считают специалисты отрасли, решившие особо отметить наш город.

Это уже не первое воздушное судно, которое названо «Самара». Несколько лет назад ВВС России присвоили имя областной столицы самолету дальней авиации Ту-95. Он примечателен тем, что не раз выставлялся на международном авиасалоне МАКС, а также пролетел над Красной Площадью в Москве во время юбилейного Парада Победы.