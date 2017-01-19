ГТРК "Самара" уже пятый год подряд становиться бесспорным лидером по количеству дипломов I степени на конкурсе профессионального мастерства журналистов

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Профессиональное мастерство региональных журналистов отметили накануне. Состоялась церемония вручения премий ежегодного конкурса на призы губернатора и самарского отделения Союза журналистов России - «Золотое перо». ГТРК Самара - в лидерах по количеству выигранных номинаций!

Освещение вопросов экономики, промышленности, спорта, сельского хозяйства, борьба с коррупцией. Журналисты как всегда на передовой. Именно они обеспечивают связь между властью и обществом. Это особо подчеркнул Николай Меркушкин. 2016 год был сложным, но многое удалось сделать. Запускались новые производства, открывались спорткомплексы, медицинские центры. Успешно прошла выборная компания. Во многом благодаря средствам массовой информации. «Мы вместе сделаем это» - слоган ГТРК «Самара» стал девизом работы и ориентиром на будущее.

Недавно Самаре было присвоено звание «Город трудовой и боевой славы». По инициативе губернатора учреждена и награда «Куйбышев - запасная столица». И в этом году церемония началась с вручения этого памятного знака. Его получила директор ГТРК «Самара» Елена Крылова. За беспрецедентные усилия телерадиокомпании по восстановлению исторической памяти, за поддержку инициативы губернатора по увековечению трудового подвига куйбышевцев и нашего города, который внес огромный вклад в победу, но был обделен званиями и наградами.

Почетного знака был удостоен и старейший телеоператор региона Валерьян Введенский. Еще одна важнейшая награда. Ветерану «Радио России»- Татьяне Маркушиной - присвоено звание заслуженного работника средств массовой информации Самарской области.

Нынешний год - юбилейный для службы радиовещания ГТРК. 90 лет назад в Куйбышеве началась история областного радио. Сегодня первый региональный медиакластер включает в себя несколько радиостанций, телеканалов, интернет-ресурсов. И ГТРК "Самара" уже пятый год подряд становиться бесспорным лидером по количеству дипломов первой степени.

В команде победителей ГТРК «Самара» 15 человек! Это ведущие - Олег Моргунов, Дмитрий Пархоменко, Данил Рыбалко, Венера Рамазанова, журналисты -Ольга Федорова, Виктор Шепелев, Даниил Беленин и другие коллеги.