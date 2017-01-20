На Красноглинском шоссе в Самаре произошло ДТП с трагическим исходом

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Минувшим утром на Красноглинском шоссе произошла серьезная авария. Напротив остановки "Озерки" под колеса автомобиля «Форд» попал пешеход. Как установили сотрудники ГАИ, 51-летняя женщина пересекала проезжую часть в неположенном месте. Она получила травмы несовместимые с жизнью. И, увы, скончалась в карете скорой помощи.

Под Сызранью накануне вечером на трассе М-5 «Урал» с дороги вылетели сразу две машины. Как пишут местные СМИ, фура «ДАФ», которая направлялась в сторону Москвы, пошла на обгон. В это время во встречном направлении ехал легковой «Форд». Водители попытались уйти от столкновения, но в результате - оба автомобиля оказались в кювете. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Тем временем в Самаре прицеп, оторвавшийся от большегруза, стал причиной серьезной пробки на Южном мосту. Как пояснили очевидцы, фура перевозила детали подъемного крана. По неизвестной причине прицеп отсоединился. Машина заняла одну из двух полос по направлению «в город». Поэтому остальным автомобилистам приходилось использовать оставшуюся часть дороги.

Криминальную хронику нам сообщили сотрудники Областного Главка МВД. За прошедшие 24 часа в дежурную часть поступило почти полторы тысячи звонков граждан, возбуждено 97 уголовных дел.

Одно из них по факту разбоя, совершенного в Самаре на проспекте Ленина. Злоумышленник под угрозой ножа похитил в торговом павильоне выручку - 15 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления оперативники уголовного розыска задержали ранее судимого жителя Димитровграда.

И последняя информация на сегодня. Появилось видео тушения горящей газели на трассе М-5 «Урал» под Сызранью. Пожар произошел накануне. По словам местных СМИ, возгорание началось в моторном отсеке при движении автомобиля. Водитель сумел остановить машину на обочине и попытался справиться с огнем самостоятельно, но ему это не удалось. Потребовалась помощь МЧС.