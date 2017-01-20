Полпред Президента в ПФО Михаил Бабич побывал в Пензенской области, чтобы обсудить проблемы ЖКХ и строительной отрасли

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Полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич побывал в Пензенской области, чтобы обсудить проблемы ЖКХ и строительной отрасли. На конкретном примере он посмотрел, как идет в регионе капитальный ремонт жилых домов. А также познакомился с возведением центра для инвалидов, которые не в состоянии себя обслуживать.



Робот-няня или же администратор, такую машину с человеческим лицом пытаются создать ученые из Татарстана. Первый прототип всего за год научился ходить, а сейчас осваивает навыки человеческой улыбки. К примеру, в Японии крупногабаритный робот зашагал только через 30 лет. Каркас нового андроида собрали в Магнитогорске, а в Казани ему придают жизнь.

Счастливое спасение верблюда с именем фараона - Рамзес - произошло в Кировской области. Местные коневоды обнаружили животное у людей, которые жестоко с ним обращались: держали на цепи и били. Чтобы избавиться от Рамзеса, они продали кировчанам его за полцены. Сейчас верблюд живет среди лошадей, он гуляет без привязи и восстанавливает потерянные силы удвоенным питанием.