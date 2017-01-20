Театр-студия "Грань" из Новокуйбышевска готовится к выступлению на сцене театра Наций в Москве

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Новокуйбышевская "Грань" готовится к выступлению на сцене театра Наций в Москве. Спектакль "Король Лир" - это шестая режиссерская работа Дениса Бокурадзе. Получилось, как говорит он сам - на вырост.

На Шекспировского Лира, как правило, замахиваются театры с большими сценами, возрастными актёрами... В Новокуйбышевске нет ни того, ни другого... как, собственно, и правил, зато есть талант, а значит, семь человек способны держать зал 3,5 часа.

Даниилу Богомолову - 26 лет, книжному Лиру - 80, расти приходится быстро, причем, внутренне.

С ролью Шута иначе. Он будто с неба упал или сошёл. Юлия Бокурадзе увидела его или её в этом зеркале, одетым в шерстяное рубище.

То ли блаженный, то ли мудрец и будет оплакивать короля, а зрителю, наверняка, явится аллегория. Сцена будто знаменитая на весь мир "Пьета" Микеланджело.

Натуральны эмоции, а ещё материалы. Три тысячи мотков пряжи, превращенных в сваленную шерсть пошли на костюмы и декорации. В спектале - трое новичков. Недавние выпускники сразу и в огонь, и в воду, и в "Грань".

"Король Лир" будет идти почти всю следующую неделю. Шестая режиссерская работа Дениса Бокурадзе, по его словам, на вырост. Причем, и для "Грани", и для зрителя.