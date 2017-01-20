Первая в жизни выставка фоторабот итальянского дипломата Леонардо Бенчини открылась в Самаре

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Каким видят мир дипломаты? Ответ можно в эти дни найти в Самаре. На выставке работ сотрудника МИД Италии Леонардо Бенчини, чей взгляд на действительность оказался очень и очень далеким от стереотипов. Мария Дворянинова попыталась разгадать загадки, заложенные в каждом снимке.

В реальность, он добавляет параллельные миры. Казалось бы никакого волшебства, компьютерные технологии. Леонардо Бенчини путешествуя по Германии, России, Норвегии, Арабским Эмиратам, Грузии и Армении фотографировал, чтобы потом изменить снятое до неузнаваемости.

По этим снимкам можно определить географические перемещения Леонардо Бенчини. Но вот с первого взгляда понять, что же это за места, без сопровождающих надписей сложно. Вот, скажем, не сразу можно угадать, что это и есть та сама известная башня «Бурш Халифа» в Дубаи. Автор первым среди сотен фотографирующих самое высокое здание в мире, увидел его не в вертикальном, а в горизонтальном положении.

Первая выставка в жизни итальянского дипломата Леонардо Бенчини волею случая открылась именно в Самаре. Его друг, консул Италии в областной столице Джангуидо Бреддо увидев его работы, решил, их обязательно надо показать в городе на Волге.

Сам автор не смог приехать на открытие - должность заведующего консульством Италии в Петербурге обязывает, дела.

И уж точно расширить горизонты мышления. Кто знает, может быть именно в способности увидеть привычное под другим углом, заключается талант.