21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий

412 просмотров

21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий. Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий , а затем стремительно распространился по всему миру.

Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. Несмотря на молодой возраст этого праздника, сегодня трудно найти его автора: неизвестно, кому впервые в голову пришла такая идея «тесного» празднования 21 января, и почему выбрана именно эта дата.

Считается, что инициаторами праздника являются студенты. Именно в этот день парни и девушки заключали в свои объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки. И, кстати, именно они в последние годы проводят 21 января различные флешмобы, посвященные данному празднику. По своеобразной легенде, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом.

Важно также отметить, что есть еще один День объятий, который отмечается ежегодно 4 декабря, он ведет свою историю с 70-х годов XX века. Но январский более известен, а потому и отмечается более широко.

Психологи считают, что люди, которые стремятся заключить вас в объятия, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви. А объятия сопровождают нас на протяжении всей жизни. Мы обнимаем друзей и родных при встрече, после разлуки, обнимаем друг друга, чтобы выразить свою радость и благодарность.

Приятно то, что празднование 21 января не потребует никаких материальных затрат. Вам стоит лишь щедро наградить своим теплом всех, кого посчитаете нужным. Поздравляя с праздником, подарите своим близким и любимым людям объятия в знак теплого отношения к ним, напомнив тем самым о своих искренних теплых чувствах.









Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/7/ © Calend.ru