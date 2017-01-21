21 января 1924 года скончался Владимир Ленин

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Революционер, публицист, основоположник марксизма-ленинизма, советский политический и государственный деятель мирового масштаба, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, создатель первого в мировой истории социалистического государства - СССР и Третьего (Коммунистического) интернационала - и все это он - Владимир Ленин.

Хотя мнения историков о его деятельности весьма неоднозначны, но одно несомненно - его роль в истории нашей страны огромна.

Владимир Ильич Ленин (Ульянов) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск). Кроме Володи, в семье было еще пятеро детей. Учился в Симбирской гимназии. В мае 1887 года его старший брат Александр был повешен за участие в заговоре, который ставил своей целью физическое уничтожение российского царя Александра III.

После недолгого обучения в Казанском университете Володя из-за содействия студенческому движению был исключен. В Казани вступает в марксистский кружок. В Петербурге в 1893 году занимается публицистикой, изучает вопросы социал-демократии, политэкономии.

В 1895 году едет за границу. Возвратившись, становится основателем партии «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В результате ареста отправлен в Енисейскую губернию. Именно там через три года Владимир Ильич женился на Надежде Крупской. Там же написал большую часть своих политико-публицистических работ, основные темы которых — материалистическая философия, теория и практика осуществления социалистической революции, построения социализма и коммунизма, политэкономия социализма. После окончания ссылки в 1900 году, он поселяется в Пскове.

В сотрудничестве с другими активистами основывается и издается газета «Искра», журнал «Заря». Ленин был одним из организаторов второго съезда РСДРП, составил план работы, устав партии, пытаясь создать новое общество с помощью социалистической революции.

Во время революции 1905-1907 годов Ленин находился в Швейцарии. После ареста многих членов партии, руководство переходит к нему. После третьего съезда РСДРП он подготавливал восстания, демонстрации. Несмотря на то, что декабрьское восстание подавили, не прекращает работы, пишет новые труды, издает газету «Правда», укрепляет революционные организации. В те годы у него было множество переездов, эмиграций.

После совершения февральской революции 1917 года вернулся в Россию, выступил с докладом (т.н. апрельские тезисы). Ленин реализует план пролетарской революции, возглавляет антиправительственное восстание, а после объявления о его аресте уходит в подполье. На съезде Советов возглавил новое правительство: СНК – Совет Народных Комиссаров. Он руководит заседаниями, совещаниями.

После Октябрьской революции 1917 года заключает мирный договор с Германией, признает независимость Финляндии, основывает Красную Армию, III Коммунистический Интернационал. Политику военного коммунизма Ленин изменяет на новую экономическую политику (НЭП), направленную на рост народного хозяйства, основывает социалистическое государство, СССР. В 1923 году Ленин пишет свои последние работы: «О кооперации», «Как нам реорганизовать рабкрин», «Лучше меньше, да лучше», в которых предлагает свое видение экономической политики Советского государства и меры по улучшению работы государственного аппарата и партии. А потом состояние его здоровья резко ухудшилось...

В результате Владимир Ильич Ленин скончался 21 января 1924 года в усадьбе Горки Московской области. Тело вождя мирового пролетариата находится в Мавзолее на Красной площади в Москве.





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