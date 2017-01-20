"iВолга" готовится к своему пятому полёту

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Вначале о событии, которое произойдёт только летом, но подготовка к которому в регионе уже началась. "iВолга" готовится к своему пятому полёту. В этом году на Мастрюковских озёрах пройдет юбилейный молодёжный форум Приволжского федерального округа. Наша группа сегодня побывала на организационном совещании и выяснила чем на этот раз хотим порадовать и удивить участников ярмарки идей.

Неперелетная фестивальная "iВолга" сегодня известна на всю Россию. За четыре года на Мастрюковских озёрах побывали 8 тысяч участников, сотни молодых иностранцев, мыслящих глобально.

Шанс просто попасть сюда оценивается в четыре человека на место, а для формирования дирекции форума - нововведение этого года, был организован специальный конкурс. Смен, как и прежде десять, а статус снова международный.

Этим летом на "iВолгу" приглашены молодежные делегации из Японии и Венгрии. Новая дирекция во главе с 23-х летней Кристиной Поповой, в прошлом году, она руководила одним из направлений форума, намерена сотрудничать и со всеми регионами ПФО.

Город идей на Мастрюковских озерах откроется 14 июня. Форум продлится 10 дней, а значит участников снова ждет одно из самых трогательных мероприятий. 22 июня на рассвете огромный лагерь отправится к Волге, чтобы почтить память всех погибших в Великой Отечественной войне.

На совещании отметили - одним из важных событий форума стал телемост, связавший Самару, Нижний Новгород и Брест. Пятый полет "iВолги", учитывая юбилейный размах, наверняка тоже впечатлит участников, вспоминать о нём будут не только в России.